Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» отменили за три дня до выступления Фото: Александр ГЛУЗ

16 сентября в Москве, на стадионе «Лужники», должен был состояться концерт группы «Ленинград». Однако, как следует из данных на сайте билетного оператора, мероприятие не состоится, и билеты на него купить больше нельзя.

«Мероприятие "Ленинград", запланированное к проведению на площадке БСА "Лужники" 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», - сообщили на сайте kassir.ru.

После этого данные о концерте были удалены с сайта, а всем купившим билеты предложили перейти по ссылке для возврата средств. Сделать это можно до конца ноября 2023 года. Отметим, что никто из участников группы отмену концерта не прокомментировал.

Ранее KP.RU сообщил, что Ольга Бузова отменила концерт, который должен был пройти в Челябинске 16 сентября, также за три дня, как и в случае с группой «Ленинград».