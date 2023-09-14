Артист Станислав Любшин госпитализирован из МХТ имени Чехова

Народный артист РСФСР Станислав Любшин Фото: Екатерина Цветкова

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина госпитализировали прямо из Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова в Боткинскую больницу.

Как передает «Пятый канал», у 90-летнего актера диагностировано нарушение кровообращения головного мозга. Отмечается, что артист был госпитализирован еще в понедельник, 11 сентября, но известно об этом стало только сегодня.

Станислав Любшин является старейшим артистом МХТ имени Чехова, в котором играет с 1981 года. Он известен по ролям разведчика Александра Белова в спектакле «Щит и меч», Ивана в «Печки-лавочки», дяди Вовы в «Кин-дза-дза!», графа Петра Толстого в «Царевиче Алексее». На его счету десятки ролей. Любшин по-прежнему выходит на сцену и даже гастролирует.