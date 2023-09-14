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НовостиВ мире14 сентября 2023 17:29

Актёр Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ

Также он назвал Зеленского своим другом
Сергей КУДРИН
Актёр Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ

Актёр Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ

Фото: SPLASH NEWS

Голливудский актёр Шон Пенн сделал крайне резонансное заявление, выразив желание пойти на крайние меры для того, чтобы помочь украинским неонацистам убивать русских и русскоговорящих людей. По его словам, он готов ради этого отдать все свои награды, сообщает журнал Variety.

«Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - заявил Пенн о своих статуэтках премии «Оскар».

Также он назвал Владимира Зеленского своим близким другом, которым Пенн якобы восхищается.

Ранее KP.RU рассказывал, почему Шон Пенн так часто приезжает в Киев.