Актёр Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ Фото: SPLASH NEWS

Голливудский актёр Шон Пенн сделал крайне резонансное заявление, выразив желание пойти на крайние меры для того, чтобы помочь украинским неонацистам убивать русских и русскоговорящих людей. По его словам, он готов ради этого отдать все свои награды, сообщает журнал Variety.

«Я подумал: "Ну и черт с ними, понимаете?" Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - заявил Пенн о своих статуэтках премии «Оскар».

Также он назвал Владимира Зеленского своим близким другом, которым Пенн якобы восхищается.

Ранее KP.RU рассказывал, почему Шон Пенн так часто приезжает в Киев.