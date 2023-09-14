Румыния расширила ограничения на полеты самолетов над границей с Украиной

Румыния расширила ограничения на полеты самолетов на границе с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты самолетов и дронов на границе с Украиной, сообщает Министерство национальной обороны республики.

«Введены дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве граничащего с Украиной района Добруджа – между Сулиной и Галацем – на глубине 20-30 километров внутри национального воздушного пространства и на высоте до 4 000 метров», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, в указанной зоне разрешается летать самолетам государственных служб, включая спасательной и санитарной. До расширения ограничений можно было летать на расстоянии ближе восьми километров от границы с Украиной и на высоте до тысячи метров.

Накануне в Румынии снова обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов в районе городов Нуфэрул и Виктория в округе Тулча, что недалеко от Украины. Осколки БПЛА были рассеяны на площади в несколько десятков метров.

На прошлой неделе президент Румынии Клаус Йоханнис в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вблизи границы с Украиной обнаружили обломки иностранного беспилотника. По его словам, «имело место абсолютно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии».