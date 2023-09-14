Отоларинголог Зайцев: осенние поездки на самокате могут обернуться пневмонией

Поездка на самокате может привести к переохлаждению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кататься на самокате в холодную погоду не рекомендуется, так как поток ветра, возникающий при поездке, может вызвать переохлаждение. Об этом «Газете.ru» рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

- Во время поездки на самокате, приличная сила ветра бьет по лицу, по голове, Все это приводит к переохлаждению, - отметил Зайцев.

По словам врача, переохлаждение, в том числе дыхательной системы, могут стать причиной трахеита, бронхита, пневмонии и другие опасных заболеваний. Зайцев добавил, что осенью обязательно нужно носить головные уборы.

Ранее Life.ru сообщил, что если заболело горло, то необходимо незамедлительно начать лечение. К примеру, поможет полоскание противовоспалительными препаратами. А вот от специальных леденцов быстрого эффекта ждать не стоит.

При этом кашель не всегда надо лечить противокашлевыми лекарствами, поскольку такие препараты блокируют отхаркивание, сообщила «Москва 24». Если кашель провоцирует мокрота, то нужны отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства.