Финансист Антонов: евро может подорожать из-за решения Европейского Центробанка

Курс евро может вырасти до 106 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Решение Европейского Центробанка о повышении ключевых ставок может привести к росту курса евро по отношению к рублю, однако речь идет лишь про ближайшую перспективу. Об этом «Газете.ru» сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов.

- До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 руб. Но в более длительном временном интервале решение ЕЦБ уже не будет влиять на рубль, - пояснил финансист.

14 сентября «Известия» сообщили, что Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 4,5% годовых. Такое решение основано на оценке перспектив инфляции. ЕЦБ также отметил, что в 2023 году общая инфляция составит в среднем 5,6%.

Ранее Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты до 9 марта 2024 года, сообщил RT. Таким образом, россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более 10 тысяч долларов. При этом банкам нельзя взимать с граждан комиссию при выдаче иностранных купюр.