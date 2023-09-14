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НовостиЭкономика14 сентября 2023 17:50

Финансист Антонов: евро может подорожать из-за решения Европейского Центробанка

До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 рублей
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Курс евро может вырасти до 106 рублей

Курс евро может вырасти до 106 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Решение Европейского Центробанка о повышении ключевых ставок может привести к росту курса евро по отношению к рублю, однако речь идет лишь про ближайшую перспективу. Об этом «Газете.ru» сообщил финансовый аналитик Владислав Антонов.

- До конца сентября евро с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 102-106 руб. Но в более длительном временном интервале решение ЕЦБ уже не будет влиять на рубль, - пояснил финансист.

14 сентября «Известия» сообщили, что Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 4,5% годовых. Такое решение основано на оценке перспектив инфляции. ЕЦБ также отметил, что в 2023 году общая инфляция составит в среднем 5,6%.

Ранее Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты до 9 марта 2024 года, сообщил RT. Таким образом, россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более 10 тысяч долларов. При этом банкам нельзя взимать с граждан комиссию при выдаче иностранных купюр.