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НовостиОбщество14 сентября 2023 18:08

Кабмин предложил Госдуме законопроект о дезинфекции въезжающих в Россию машин

Соответствующие полномочия может получить Россельхознадзор
Сергей КУДРИН
Кабмин предложил Госдуме законопроект о дезинфекции въезжающих в Россию машин

Кабмин предложил Госдуме законопроект о дезинфекции въезжающих в Россию машин

Фото: REUTERS

Правительство России предложило депутатам Госдумы законопроект, наделяющий Россельхознадзор правом осуществлять дезинфекцию въезжающих в Российскую Федерацию автомобилей. Санитарный контроль ужесточают из-за участившихся вспышек различных заболеваний.

Документ, внесённый в нижнюю палату парламента, меняет статью 14 закона «О ветеринарии», которая предполагает дезинфекцию машин на автомобильных и смешанных пунктах пропуска на государственной границе РФ.

Уточняется, что в случае принятия поправки дезинфекции будут подвергаться далеко не все автомобили и не всегда. Чтобы это произошло, надо получить от правительства соседнего государства уведомление о вспышке заразных болезней животных на его территории.

Ранее KP.RU сообщил, что будет со стоимостью мяса в России после вспышки чумы свиней в Краснодарском крае, сократившей поголовье на 22,7 тысяч особей.