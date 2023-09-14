Автоэксперт спрогнозировал рост цен на новые Lada этой осенью

Отечественные авто хотят закупать для нужд госслужащих Фото: Ольга ЮШКОВА

Цены на новые отечественные авто могут вырасти на несколько процентов этой осенью, такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал независимый консультант по автопромышленности Сергей Бургазлиев.

- Предполагаю, автомобили АвтоВАЗа подорожают на 3-5% в зависимости от модели и комплектации в ноябре, - считает автоэксперт.

Бургазлиев уточнил, что увеличение цен на машин может быть связано со снижением курса рубля и использованием зарубежных деталей.

Ранее RT сообщил, что за последние несколько месяцев в России ввезли и произвели машин больше, чем продавали. Так, только в июле-августе было ввезено около 70—80 тысяч автомобилей. При этом еще около 50 тысяч машин было выпущено отечественными производителями.

По данным Life.ru, президент России Владимир Путин ранее предложил закупать для российских чиновников только отечественные автомобили на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Чиновники выразили готовность передвигаться на российских машинах.