Дерматолог Синцова: пятна на коже могут возникнуть из-за травм и ультрафиолета

Лечить кожу лучше под контролем врачей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пигментные пятна на коже могут появиться не только с возрастом, но и у молодых людей в случае травм или негативного влияния ультрафиолета. Об этом рассказала Lentе.ru дерматовенеролог, косметолог Татьяна Синцова.

- Гиперерпигментация часто возникает как защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолета на пляже или в солярии, - считает врач.

По словам медика, еще одной причиной появление пятен на коже, в том числе на лице, являются травмы. При этом речь может идти даже о небольшом травмировании: например, при удалении акне или вросших волос.

Ранее телеканал «360» сообщил, что, медики советуют не использовать для усиления загара растительные масла и сок инжира, а также удалять бородавки и родинки народными методами, в том числе при помощи чистотела — таким образом можно получить ожог кожи.

По данным «Пятого канала», любое лекарство для кожи должно назначаться и дозироваться доктором. Для улучшения состояния кожи существуют средства более подходящие — контролирующие уровень pH, повышающие кислотность среды, АНА-кислоты, которые при регулярном использовании избавляют от несовершенств кожи.