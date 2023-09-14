Правозащитник де Йонге: ЕС не ищет мира на Украине из-за зависимости от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, беседуя с агентством РИА Новости, заявил, что Европа не имеет собственного суверенитета. Практически все страны ЕС зависят от США и из-за этого не пытаются искать способы достижения мира на Украине.

«Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание конфликта - в их интересах, в интересах Европы, так как соперничество стоит дорого Европе. Но меня удивляет, что от Запада не исходит никаких мирных инициатив. То, что политики говорят в газетах, соцсетях и парламенте - так это только об эскалации и санкциях, при этом нет никакого нарратива о мире», - заявил де Йонге.

По мнению правозащитника, будь Европа суверенна, она бы руководствовалась рациональностью, но вся нынешняя ситуация показывает, насколько ЕС зависит от США и насколько у европейских стран слабая система собственной безопасности. Де Йонге указал на то, что ЕС не сможет существовать без Америки и у неё нет сил для выбора собственного пути.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предрёк ослабление Европы и НАТО из-за изменения миропорядка.

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