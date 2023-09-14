Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы по трём обвинениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын президента США Джо Байдена может оказаться за решёткой на 25 лет по трём обвинениям, предъявленным ему жюри присяжных в штате Делавэр. Согласно опубликованному документу, Хантеру Байдену также грозит штраф в размере 750 тысяч долларов.

«Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <…> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов <…> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов», - говорится в документе.

Согласно заключению жюри присяжных, два обвинения связаны с ложными данными, предоставленными сыном президента о приобретении револьвера Colt, когда он скрывал употребление наркотиков. Третье обвинение касается хранения оружия в период употребления запрещённых веществ.

Ранее KP.RU сообщил, что Национальный архив США сообщил о наличии 5,4 тысяч писем, доказывающих незаконную деятельность Джо Байдена.