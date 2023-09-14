В Подмосковье оштрафовали признавшихся во взломе соцсетей Блиновской мужчин Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитровский городской суд в Подмосковье назначил штраф в размере 100 тыс. рублей каждому из двоих мужчин, признавшихся во взломе телеграм-канала блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, уточнив, что решение ещё не было обжаловано, и не вступило в законную силу.

«Дмитровский городской суд Московской области признал Докучаева Данилу Анатольевича и Сударикова Никиту Геннадьевича виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)», - заявили в суде.

Помимо штрафа, обоим мужчинам запретили заниматься чем либо в сфере компьютерной информации сроком на год. При этом дело рассматривалось в особом порядке, так как оба подозреваемых полностью признали вину.

Ранее KP.RU сообщил, что Елена Блиновская выходила на связь с подписчиками, рекламируя некий новый канал, вопреки запрету суда на пользование соцсетями.