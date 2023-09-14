Глава ФРиО Бухаров: Ресторанная отрасль повышает цены аккуратно

Столовые и недорогие заведения не смогут позволить себе резкий рост цен, уверен эксперт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ресторанный бизнес активно расширяется, так как инвесторы готовы вкладываться в отрасль. При этом, резкого повышения цен в ресторанах не ожидается, об этом рассказал РИАМО глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.

- Рестораны повышают цены очень аккуратно, потому что если взвинтить их резко, то посетители просто перестанут ходить, - пояснил Бухаров.

Эксперт отметил, что интерес инвестирования в ресторанный бизнес не снижается, и «новые игроки то и дело заявляют о себе».

Ранее телеканал «360» сообщил, что повышение цен в ресторанах на 15-20% могут себе позволить себе только заведения класса люкс. Владельцы ресторанов быстрого питания и столовых не смогут себе этого позволить из-за оттока клиентов.

14 сентября «Известия» рассказали, что участники рынка прогнозируют увеличение стоимости меню на 15–20%. В качестве причины они назвали подорожание цен на продукты, как российских, так и импортного производства.

Также некоторые заведения планируют изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов.