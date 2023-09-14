Синоптик Шувалов: в конце сентября в Москву вернется бабье лето

Теплая погода вновь вернется в Москву в конце сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

Резкого похолодания и выпадения снега в Москве в ближайшее время ждать не стоит, напротив, в конце сентября в столицу вернется теплая погода, об этом NEWS.ru рассказал глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

- Ожидать снега в Москве не приходится. Наоборот, в конце сентября прогнозируется наступление второй фазы бабьего лета, - заявил синоптик.

Специалист добавил, что для внезапного снегопада должно организоваться вторжение холодных воздушных масс, чего в ближайшее время не прогнозируется. Он уточнил, что не ожидается раннего выпадения снега и в Санкт-Петербурге.

Ранее KP.RU сообщил, что в этом году осень порадует долгим бабьим летом жителей многих регионов России, благодаря обширному антициклону, пришедшему из Скандинавии. Более того, октябрь-2023, по предварительным расчётам центра «Фобос», также будет более теплым и сухим, чем обычно в средней полосе России.

А на юге России весь сентябрь погода там соответствует летним параметрам: +25 градусов выше, считают синоптики.