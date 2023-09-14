Девочки-скауты чудом сбежали от четырёхметрового аллигатора в Техасе, фото: скриншот из видео

В Техасе произошло жуткое ЧП. Группа девочек-скаутов вместе с немногочисленными взрослыми купалась в парке Хантсвилл, когда возле них неожиданно возник четырёхметровый аллигатор. Инцидент заснял на видео с берега один из очевидцев, о чём сообщила радиостанция KBTX.

«Здесь чрезвычайная ситуация! Аллигатор, он в воде, что за…», - комментирует автор видео.

По словам девочек, с которыми затем поговорили журналисты, они были уверены, что не успеют выбраться из воды. Ава Миллер заявила, что не сомневалась в том, что это был последний день в её жизни. Впрочем, командир скаутского отряда Николь Гленн заявила, что она чётко видела - аллигатор не собирался ни на кого нападать.

Несмотря на уверенность, Гленн всё равно встала между рептилией и детьми, чтобы удостовериться в том, что девочки успеют выбраться на берег. После этого инцидента руководство парка закрыло пляжи, сейчас решается вопрос об отлове аллигатора.

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