Киев эвакуирует семьи с детьми из подконтрольных районов Херсонской области

Назначенная Киевом военная администрация Херсонской области намерена вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Семьи с детьми будут вывезены из ряда населенных пунктов подконтрольных Киеву районов Херсонской области. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Александр Прокудин.

Эвакуация для семей, имеющих детей, будет обязательной, написал Прокудин в социальных сетях.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Галина Карелова сообщила, что перекрыт канал по вывозу детей из Херсона в Европу. Сообщается, что за рубеж отправлялись ребята из детских домов, предварительно их обследовали на наличие здоровых внутренних органов.

Тем временем Министерство обороны РФ обнародовало видео, как бойцы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении барражирующим боеприпасом уничтожили гаубицу М777 американского производства. Замаскированная огневая позиция противника была установлена нашей воздушной разведкой, после чего она была уничтожена точным ударом.

Напомним, 30 сентября в Херсонской области отметят День воссоединения с Россией. Соответствующий законопроект об установлении праздника предложил президент Владимир Путин.