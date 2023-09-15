Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

Стас Пьеха рассказал о смерти бабушки и опубликовал свое детское фото. Фото: социальные сети.

Российский певец Стас Пьеха поделился с поклонниками своим личным горем. В социальных сетях он рассказал о смерти своей бабушки. Речь идет о бабушке Пьехи по отцовской линии.

«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», - написал Стас Пьеха в социальных сетях, сопроводив пост детской фотографией, где он и его младшая сестра изображены вместе с бабушкой.

Певец не уточнил, что стало причиной смерти его родственницы.

Ранее Стас Пьеха рассказал, за что его не любили в школе. По словам певца, в школе он был прогульщиком и спал на уроках.

Певец Стас Пьеха рассказывал также, нравится ли ему носить известную фамилию и зачем ему своя наркологическая клиника - здесь на KP.RU.

Напомним, в 2022 году Стас Пьеха рассказал KP.RU о дедушке-белорусе, родственниках в Слуцке и о том, как живет Эдита Пьеха.