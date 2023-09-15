Заболоцкая: спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов при ООН

Дипломат Заболоцкая заявила о попытках сотрудников американских спецслужб вербовать сотрудников российского постпредства при ООН. Фото: REUTERS

Спецслужбы США «оказывают навязчивое внимание» российским дипломатам, работающим в постоянном представительстве при ООН. Об этом рассказала зампостпреда РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая.

Дипломат отметила, что ранее уже озвучивала эту проблему на заседании ООН, но американские спецслужбы продолжают подобную практику.

«Я предлагаю членам Комитета представить себе ситуацию, когда вы или члены вашей семьи идут за хлебом в ближайший магазин, где их встречает представитель ФБР. Как вы думаете, это нормальная ситуация?», - сказала Заболоцкая на заседании Комитета по сношениям ООН со страной пребывания.

«США последовательно оказывают давление на постпредство России и в целом препятствуют участию нашей страны в работе всемирной организации», - резюмировала дипломат.

Напомним, в КГБ Белоруссии рассказали, что СБУ дистанционно вербует граждан этой страны для совершения терактов.

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