МИД Украины выразил недовольство возвращением Нетребко в Берлинскую оперу

Киев выразил недовольство возвращением Нетребко в Берлинскую оперу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киев выразил недовольство возвращением российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы. Об этом пресс-служба МИД Украины сообщила в социальных сетях.

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», - сказано в сообщении.

В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что с момента появления анонсов выступления Нетребко в опере «Макбет» 15 сентября украинское посольство в ФРГ «вело работу», чтобы воспрепятствовать этому, но его «аргументы не нашли должного отклика в немецкой государственной опере».

Напомним, в начале января 2023 года Киев ввел санкции против 119 граждан России. В черном списке оказалась и Анна Нетребко. После этого украинским артистам запретили выступать с Анной Нетребко на фестивале в Германии.

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