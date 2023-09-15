Байден: Китай «не так уж и уважает» Россию

Байден заявил, что Китай "не так уж уважает" Россию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ранее предупреждал российского лидера Владимира Путина о том, что Китай «не так уж сильно» уважает Россию. Об этом Байден сказал в четверг 14 сентября во своей речи, посвященной ситуации в американской экономике. Стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Белого дома и доступна здесь.

Рассказывая об особенностях и достижениях так называемой «байденомики», президент США сделал отступление и вспомнил о своей встрече с президентом России в Женеве в 2021 году. По словам Байдена, в разговоре с Путиным он затронул тему взаимоотношений России и Китая.

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», - заявил Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является в данный момент самой острой угрозой миропорядку.

Тем временем товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 32% за 2023 год. Об этом шла речь на Восточном экономическом форуме.