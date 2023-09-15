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НовостиВ мире14 сентября 2023 22:43

Байден: Китай «не так уж и уважает» Россию

Президент США рассказал, как якобы заявил Путину, что Китай «не так уж сильно» уважает Россию
Мария ПАВЛОВА
Байден заявил, что Китай "не так уж уважает" Россию.

Байден заявил, что Китай "не так уж уважает" Россию.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ранее предупреждал российского лидера Владимира Путина о том, что Китай «не так уж сильно» уважает Россию. Об этом Байден сказал в четверг 14 сентября во своей речи, посвященной ситуации в американской экономике. Стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Белого дома и доступна здесь.

Рассказывая об особенностях и достижениях так называемой «байденомики», президент США сделал отступление и вспомнил о своей встрече с президентом России в Женеве в 2021 году. По словам Байдена, в разговоре с Путиным он затронул тему взаимоотношений России и Китая.

«Я сказал, я не жду, что ты привлечешь Китай... У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», - заявил Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союз России и Китая является в данный момент самой острой угрозой миропорядку.

Тем временем товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 32% за 2023 год. Об этом шла речь на Восточном экономическом форуме.