Западные СМИ пишут, что иностранные наемники ВСУ убивают друг друга в бытовых конфликтах. Фото: REUTERS

Среди иностранных наемников ВСУ находятся наркоманы, алкоголики и люди с уголовным прошлым, а на фоне незначительных бытовых конфликтов наемники могут убивать друг друга. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на рассказы «иностранных добровольцев» в рядах ВСУ.

Речь идет, в частности, о двух британских наемниках – Дэниеле Берке и Джордане Чедвике. Тело Чедвика было обнаружено в конце июля, Берк пропал в конце августа.

«Товарищи опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами», - сказано в публикации.

По информации издания, Чедвик мог быть убит во время бытовой ссоры или церемонии «посвящения», которую практикуют в воинских коллективах, а Берк мог стать жертвой конфликта из-за денег.

«Есть парни, которым здесь не следует находиться - кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем», - цитирует издание одного из иностранных наемников ВСУ.

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