Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу 15 сентября прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Глава КНДР приехал на поезде. В программе его пребывания в Комсомольске-на-Амуре посещение авиационного завода.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный», а глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями. Подробности здесь на KP.RU.

Также Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль марки «Аурус». Северокорейский лидер осмотрел машину снаружи и заглянул в салон.

Ким Чен Ын обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Как встретили Ким Чен Ына в России и какие дальневосточные деликатесы подали политикам на обед, читайте здесь на KP.RU.