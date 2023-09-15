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НовостиПолитика14 сентября 2023 23:31

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

В программе визита северокорейского лидера посещение авиазавода в Комсомольске-на-Амуре
Мария ПАВЛОВА
Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре.

Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу 15 сентября прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Глава КНДР приехал на поезде. В программе его пребывания в Комсомольске-на-Амуре посещение авиационного завода.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом в среду 13 сентября. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» и встретился в Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный», а глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями. Подробности здесь на KP.RU.

Также Путин показал Ким Чен Ыну российский автомобиль марки «Аурус». Северокорейский лидер осмотрел машину снаружи и заглянул в салон.

Ким Чен Ын обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Как встретили Ким Чен Ына в России и какие дальневосточные деликатесы подали политикам на обед, читайте здесь на KP.RU.