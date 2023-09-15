В Приморье охотнадзор застрелил медведя с бидоном на голове

Медведя с бидоном на голове, которого с августа искали, чтобы спасти, пришлось застрелить из-за его агрессии. Фото: кадр из видео.

В Приморье застрелили медведя с бидоном на голове, которого с августа разыскивали в окрестностях поселка Барабаш, чтобы спасти. Решение застрелить животное приняли инспекторы охотнадзора после того, как медведь начал бросаться на людей.

«В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить», - рассказал представитель ведомства агентству РИА Новости.

Напомним, медведя с бидоном на голове в приморском селе Барабаш искали с конца августа инспекторы охотнадзора, полицейские и сотрудники нацпарка «Земля леопарда». Несчастного косолапого повстречали приморцы, которые вернулись с Камчатки, они успели снять его на видео. Измученное животное бродило вдоль проезжей части, видимо, от страха и беспомощности он вышел к людям в надежде, что ему кто-то поможет.

Видео медведя с бидоном на голове здесь на KP.RU.

12 сентября медведь вновь попал на видео. На кадрах ролика видно, что медведь идет по реке, а бидон с его головы никуда не делся.