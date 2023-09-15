RMF: Украина «необычно эмоционально» обвинила Польшу в препятствии транзиту зерна

Украина обвинила Польшу в намеренном препятствии транзиту зерна. Фото: REUTERS

Украинские представители создали напряженную ситуацию во время заседания по экспорту сельхозпродукции, обвинив Польшу в препятствии транзиту зерна. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на евродипломата, который принимал участие в заседании Координационной платформы по украинскому экспорту.

«Варшаву прямо обвинили в умышленном создании препятствий для транзита зерна», - рассказал собеседник RMF, отметив, что представители Киева вели себя «необычно эмоционально».

Накануне на Украине заявили о начале аграрной войны Киева и Варшавы.

Также сообщалось, что Украина намерена обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за заявлений Польши о том, что ввоз украинского зерна на территорию республики допускаться не будет.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины.

Тем временем польские фермеры заявляют, что Украина уничтожила село в Польше своим техническим зерном.