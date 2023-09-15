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НовостиПолитика15 сентября 2023 3:04

Экипаж российского танка обратил в бегство колонну бронемашин ВСУ

РИА Новости: на Южнодонецком направлении танк под командованием ефрейтора Цацулина разбил колонну украинской техники
Мария ПАВЛОВА
Экипаж российского танка разгромил колонну бронетехники ВСУ. Фото носит иллюстративный характер.

Экипаж российского танка разгромил колонну бронетехники ВСУ. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экипаж российского танка обратил в бегство колонну украинских бронемашин на Южнодонецком направлении. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», - сказал Чехов, уточнив, что подвиг совершил экипаж танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина.

Ранее российские самолеты уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также сообщалось, что российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек.

Тем временем Рогов заявил о сдавшейся без боя группе военнослужащих ВСУ на Времевском выступе. Их взяли в плен бойцы 40 бригады морской пехоты ВС России.