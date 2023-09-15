Экипаж российского танка обратил в бегство колонну бронемашин ВСУ

Экипаж российского танка разгромил колонну бронетехники ВСУ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Экипаж российского танка обратил в бегство колонну украинских бронемашин на Южнодонецком направлении. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», - сказал Чехов, уточнив, что подвиг совершил экипаж танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина.

Ранее российские самолеты уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также сообщалось, что российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек.

Тем временем Рогов заявил о сдавшейся без боя группе военнослужащих ВСУ на Времевском выступе. Их взяли в плен бойцы 40 бригады морской пехоты ВС России.