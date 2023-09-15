Российские бомбардировщики Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности

Самолеты Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, новая система успешно опробована в зоне СВО. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Новый состав авиакомплекса – бомбардировщик Су-34 и крылатая ракета большой дальности – апробирован в зоне проведения СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», - сообщил источник, уточнив, что при помощи КРБД бомбардировщик Су-34 смог успешно поразить военный объект ВСУ.

«Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что экипаж российского танка обратил в бегство колонну украинских бронемашин на Южнодонецком направлении.

Также Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом.

В то же время российские военные уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ при отражении атаки в Черном море. Катера ВСУ пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».