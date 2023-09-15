NHK: 22,5 тысячам японцев предложили эвакуироваться из-за ливней

Жителям японской провинции Нагасаки рекомендовали эвакуироваться из-за продолжительных ливней. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Более 22,5 жителям Японии рекомендовано эвакуироваться, пока еще возможно передвижение по улицам. Такие рекомендации жители префектуры Нагасаки получили из-за продолжительных проливных дождей.

Дожди увеличивают опасность оползней и паводка, сообщает телеканал NHK.

Тем временем количество погибших в результате наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек, а число пропавших без вести достигло уже около 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что в количество жертв землетрясения в Марокко увеличилось и достигло 2 946. Землетрясение произошло в ночь на 9 сентября.

Напомним, тропические ливни, которые пришли вместе с тайфуном Хайкуй, который бушевал в середине прошлой недели в Гонконге, терзают южный Китай. Затопленными оказались районы, расположенные в низинах, что привело к блокированию дорог. В некоторых населенных пунктах поломанные ветви деревьев, песок и листва забили канализационные стоки. На устранение засоров местные власти выделают дополнительные бригады коммунальных служб. А в холмистых районах оползни, вызванные дождями, разрушили несколько дорог и мостов.