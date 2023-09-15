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НовостиОбщество15 сентября 2023 4:26

Что произошло в ночь на 15 сентября

Байден заявил, что сказал Путину в 2021 году, что Китай якобы не уважает Россию
Мария ПАВЛОВА
Байден рассказал, как заявил Путину, что Китай "не очень" уважает Россию.

Байден рассказал, как заявил Путину, что Китай "не очень" уважает Россию.

Фото: REUTERS

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