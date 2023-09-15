Байден рассказал, как заявил Путину, что Китай "не очень" уважает Россию. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ранее предупреждал российского лидера Владимира Путина о том, что Китай «не так уж сильно» уважает Россию.

Дипломат Заболоцкая заявила, что спецслужбы США «оказывают навязчивое внимание» российским дипломатам, работающим в постоянном представительстве при ООН, пытаясь их завербовать.

Киевское военное командование бросает в бой плохо обученных мобилизованных солдат в возрасте более 50 лет. Об этом рассказал военнопленный Александр Ольховик.

Среди иностранных наемников ВСУ находятся наркоманы, алкоголики и люди с уголовным прошлым, а на фоне незначительных бытовых конфликтов наемники могут убивать друг друга. Об этом пишет издание Telegraph, ссылаясь на рассказы «иностранных добровольцев» в рядах ВСУ.

Украина стала «лидером по привлечению донорского внимания» и получила в 2023 году от ООН около 1,8 млрд долларов. Об этом заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

В США назвали лауреатов Шнобелевской премии. Её получили авторы исследований о лизании камней учеными, количестве волос в ноздрях мертвых людей и изобретатели унитаза с компьютерным зрением.