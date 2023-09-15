Гагин: ВС РФ вели охоту за британским танком Challenger 2, загоняли его в засаду

Российские военные уничтожили британский танк Challenger 2 Фото: REUTERS

Российские разведчики целенаправленно выследили британский танк Challenger 2 в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Разведка ВС РФ обнаружила место дислокации британского танка, который находился в составе бронегруппы ВСУ. Танк должен был наносить удары из закрытых позиций. По словам Гагина, военнослужащие ВСУ "берегли" иностранную технику.

"Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен", - сказал помощник врио главы ДНР, слова которого приводит РИА Новости.

Гагин добавил, что танк Challenger 2 полностью выгорел и не подлежит восстановлению. "Я так полагаю, что это судьба всех так называемых иномарок, которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО. На них будет объявлена охота", - заключил он.

Ранее KP.RU писал, что российские войска впервые уничтожили танк Challenger 2 под Работино 5 сентября. Второй британский танк был также уничтожен в Запорожской области.