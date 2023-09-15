В Британии заявили, что Байден своими действиям помог России Фото: REUTERS

Администрация президента США своими действиями демонстрирует лицемерие западных стран, невольно помогая Москве и Пекину игнорировать заявления Запада о «моральном превосходстве». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как отмечается в статье, президент США Джо Байден делегировал полномочия относительно принятия решений своим помощникам, что дало Москве и Пекину возможность пренебрегать претензиями западных стран.

Автор статьи заявляет, что действующий глава Белого дома больше не в состоянии выполнять свои обязанности, однако его окружение делает вид, что каких-либо ослаблений его умственных способностей не отмечается. Журналист называет «благородной ложью в платонических традициях» отрицание такой «неудобной правды».

«А вот по мнению многих других - это неуместная жестокость, бессердечное решение держать 80-летнего старика на важном государственном посту», - сказано в публикации, где Байдену рекомендуют «наслаждаться отдыхом на пенсии».

Напомним, накануне американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США нарочно игнорирует неудобные доклады разведки по Украине, так как они нанесут репутационный ущерб Вашингтону.