Шойгу посетил завод «Звезда» в Приморье

Шойгу проверил гособоронзаказ на заводе по ремонту атомных подлодок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод «Звезда» в Приморском крае для проверки выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Сообщается, что в ходе проверки Шойгу потребовал максимально использовать мощности завода для завершения ремонта, а также модернизации подлодок. Кроме того, глава российского военного ведомства заслушал доклад директора «Звезды» о ходе работ.

«Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе «Звезда» в Большом Камне», - сказано в сообщении министерства.

Напомним, ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области, а также проинспектировал, как идет подготовка вооружения к отправке в зону спецоперации.