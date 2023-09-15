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НовостиВ мире15 сентября 2023 6:13

Глава МИД Чехии Липавский: Киев ощутит себя преданным при давлении к переговорам

В Праге боятся последствий переговоров не на условиях Киева
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Праге озвучили последствия мира с Москвой не на условиях Киева

В Праге озвучили последствия мира с Москвой не на условиях Киева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил мнение, что Украину ждет предательство при давлении к переговорному процессу.

"Если Украину вынудят принять решение, которое она не принимает, то Запад проиграет, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", - сказал Липавский в интервью агентству Bloomberg.

Глава чешского МИД напомнил про "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского, которую отклонили в Москве. С инициативами по мирному урегулированию украинского кризиса также выступили страны Африки, Китай и Индонезия.

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной, однако прежде, как заявил президент РФ Владимир Путин, Зеленскому следует отменить указ о запрете на переговоры с Москвой.