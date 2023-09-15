В США заявили, что министр обороны Китая оказался под следствием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны КНР Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на разведданные США.

«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», - передает издание.

Как сказано в публикации, председатель КНР Си Цзиньпин решил «переключить» свое внимание «на борьбу с коррупцией в вооруженных силах Китая».

По словам авторов статьи, китайские власти предпочитают, чтобы дипломатия была «упорядоченной» после «шокового отстранения» министра иностранных дел КНР. Политические аналитики FT назвали такую ситуацию «очередным признаком беспорядков», которые происходят среди элитных членов Пекина.

Ранее стало известно, что министр обороны КНР перестал появляться на публике, а также решил отказаться от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама.

Напомним, в конце июля этого года парламент КНР принял решение о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел страны.