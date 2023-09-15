Китай внесет оспу обезьян в класс инфекций, куда относят СПИД

В Китае к оспе обезьян примут меры борьбы с заболеваниями класса B Фото: REUTERS

Со среды, 20 сентября, в Китае к оспе обезьян будут применять меры борьбы и профилактики, как к инфекциям класса B. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Сообщается, что к заболеваниям класса B, которые подразумевают строгий контроль, относят СПИД, птичий грипп, корь, туберкулез, а также коронавирусную инфекцию. Китайские власти собираются предоставлять оперативную медицинскую помощь заболевшим и распространять среди населения соответствующую информацию.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала разработку глобальной стратегии для того, чтобы ликвидировать передачу оспы обезьян от человека к человеку.