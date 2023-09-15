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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:15

Россия отправит гумпомощь в пострадавшие от наводнения районы Ливии

Гуманитарную помощь отправят по поручению Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия направит самолеты с гумпомощью в пострадавшие от наводнения районы Ливии

Россия направит самолеты с гумпомощью в пострадавшие от наводнения районы Ливии

Фото: Кадр видео

Россия отправит несколько самолетов с гуманитарной помощью в районы Ливии, которые пострадали от наводнения. Такое заявление сделал российский посол Айдар Аганин.

Как сообщил дипломат, гуманитарную помощь отправят в страну по поручению президента России Владимира Путина.

«Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую – необходимое оборудование, одеяла, палатки и другое», - приводит РИА Новости уточнение российского посла, который отметил, что Ливия оказывает России полное содействие в вопросе поставки гуманитарной помощи.

Напомним, согласно последним данным, число жертв наводнения в Ливии превысило 11 тысяч человек, а число пропавших без вести достигло 20 тысяч человек.

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан сообщил о наличии в Ливии проблем с доступом к медицинским услугам, а также о нехватке средств для организации пунктов временного размещения.