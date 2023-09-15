Суд в Твери приговорил россиянина к 12,5 года колонии за военную контрабанду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тверской областной суд приговорил россиянина Сергея Кабанова к 12,5 года колонии строго режима за дело о госизмене в пользу США. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как сообщается, задержанный по заданию спецслужб США организовал контрабандный канал поставки российских изделий, используемых в ракетной технике Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.

Отмечается, что данная контрабанда проходила в интересах фирмы Victory Procurement Services, расположенной в штате Алабама и подконтрольной Пентагону, а сама транспортировка изделий шла транзитом через Латвию.

«Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован», - отметили в ведомстве.

Напомним, на пошлой неделе, 7 сентября, ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации, которые использовались, в том числе, и для нужд украинской армии.