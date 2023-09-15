МИД Китая не стал комментировать ситуацию с якобы исчезновением министра обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин не стала комментировать информацию о том, что глава Минобороны КНР Ли Шанфу перестал появляться на публике.

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», - заявила Нин, отвечая на вопрос, действительно ли Шанфу находится под следствием.

Некоторое время назад министр обороны КНР перестал появляться на публике, а также решил отказаться от встречи с руководителями военных ведомств Вьетнама.

Позже Financial Times со ссылкой на разведданные США сообщило, что Шанфу якобы отстранен от должности и находится под следствием. В публикации было отмечено, что председатель КНР Си Цзиньпин решил «переключить» свое внимание «на борьбу с коррупцией в вооруженных силах Китая».

В марте 2023 года сайт KP.RU писал о назначении Ли Шанфу главой Минобороны Китая. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил своего китайского коллегу генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китайской Народной Республики.