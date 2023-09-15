Шойгу: В РФ разрабатывают новые проекты атомных подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о новых проектах подлодок Фото: REUTERS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ рассказал о разработке новых проектов подлодок и подводных беспилотников для Военно-морского флота страны.

По словам главы российского оборонного ведомства, активная работа ведется над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов.

Ранее KP.RU писал, что 15 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа.