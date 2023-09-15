Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 сентября 2023 7:45

Шойгу: В РФ разрабатывают новые проекты атомных подводных лодок

В России также разрабатываются подводные беспилотники
Дарья ЧИПУРНАЯ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о новых проектах подлодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о новых проектах подлодок

Фото: REUTERS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ рассказал о разработке новых проектов подлодок и подводных беспилотников для Военно-морского флота страны.

По словам главы российского оборонного ведомства, активная работа ведется над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем и беспилотных подводных аппаратов.

Ранее KP.RU писал, что 15 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа.