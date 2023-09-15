Патрушев: за последние годы обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за последние годы были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, которые причастны к разведывательно-подрывной работе против России.

По его словам, США и Европа тратят серьезные ресурсы для воспитания в специализированных центрах молодых лидеров, которых позже будут использовать для организации госпереворотов, образуя зависимые от Запада режимы.

Патрушев назвал обыденностью ситуации, когда подготовленные таким способом люди на деле «оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, MI6 и других западных спецслужб».

Как заявил секретарь Совбеза РФ, дополнительные рычаги влияния Запад получает при помощи втягивания в обучение перспективных лидеров, а также представителей силовых структур, которые позже превращаются в проводников вредоносных идей.

«За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров», - отметил он в колонке в журнале «Разведчик».

Напомним, ранее Патрушев рассказал о планах западных стран развалить экономику России.