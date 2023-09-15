Шойгу: ВМФ России получит 12 новых кораблей до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морской флот (ВМФ) России до конца текущего года получит 12 кораблей, среди которых будут как надводные, так и надводные. Такое заявление в пятницу, 15 сентября, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12», - сообщил глава российского оборонного ведомства на совещании в штабе Тихоокеанского флота в Приморском крае.

По его словам, среди них будут фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», а также атомный подводный крейсер «Красноярск».

Шойгу также рассказал, что за последние 10 лет в ВМФ РФ поступило более 50 кораблей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году состав российского флота пополняют 30 кораблей разных классов. Российский лидер отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство кораблей будет ракетный корвет «Меркурий».