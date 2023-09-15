Финляндия намерена запретить въезд российских автомобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия намерена ввести запрет на въезд в страну российских транспортных средств. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники.

«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС», - передает издание, отмечая, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит о соответствующем решении в пятницу, 15 сентября.

Напомним, на этой неделе такое решение уже приняли Эстония, Латвия и Литва.

Тем временем, несколько дней назад, 12 сентября, глава санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара, назвала «громкие заголовки в СМИ» о запрете въезда в страну машин с российскими номерами не соответствующими действительности. Как она отметила, в случае принятия такого решения финские власти сообщат об этом заблаговременно.