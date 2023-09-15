Липецкая область входит в топ-10 России по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики

Фото: липецкаяобласть.рф

«Радует, когда молодые люди любят свой регион и хотят сделать его лучше. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Мы входим в топ-10 в стране по итогам мониторинга эффективности реализации молодёжной политики в 2022 году. Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – отметил талант и целеустремленность юных липчан Игорь Артамонов.

Начальник управления молодежной политики Светлана Карелина доложила о победе молодежи Липецкой области в 2022 году во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». На федеральные средства, которые в результате привлечены в регион, создадут городской центр молодежи и центр на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Прометей». В следующем году начнется реконструкция кинотеатра «Луч» в Ельце. В недалекой перспективе здесь также появится «Центр молодежи»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов рассказал об активной реализации и региональных проектов. Среди них школа студенческого наставничества Центрального федерального округа, фестивали достижений студенческих клубов и студенческих отрядов, молодежный форум «Область будущего».

На заседании Координационного совета также обсудили участие молодежи в работе ресурсного центра добровольчества и в гуманитарной миссии на подшефной территории Донбасса.

В сочинском Центре поддержки одаренных детей «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года пройдет Всемирный Фестиваль молодёжи. Региональная программа Фестиваля состоится с 10 по 17 марта. В рамках знакомства с Россией участники форума из разных стран мира посетят 26 городов нашей страны, в том числе Липецк. Поэтому в областные власти уделяют особое внимание подготовке к важному мероприятию.

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов также наградил несколько семей Липецкой области за поддержку детских инициатив, сохранение семейных ценностей и активное участие в деятельности Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также вклад в развитие и воспитание детей. Благодарственные письма Губернатора Липецкой области вручены Дмитрию и Наталье Кудиновым, Алексею и Оксане Плотниковым, Денису и Светлане Наумовым, Сергею и Ольге Чертоусовым, Максиму и Татьяне Бабенко.