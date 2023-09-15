Суд оставил под арестом велосипедиста, обвиняемого в убийстве школьницы на Урале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свердловский областной суд оставил под стражей велосипедиста Эдуарда Голикова, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

По информации URAL.KP.RU, 4 сентября Голиков подал апелляцию на своей арест, 15 сентября она была отклонена судом. Таким образом мужчина останется под стражей до 10 октября.

Тело 16-летней девушки нашли в лесополосе вечером 9 августа 2023 года в Каменске-Уральском. Школьница возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Перед смертью девушка оставила странное сообщение в своих соцсетях, где попросила ее не убивать и не насиловать, так как она хочет дойти до дома.

Позже по подозрению в убийстве школьницы задержали мужчину. Им оказался 34-летний Эдуард Голиков. 1 сентября 2023 года его арестовали на два месяца. Выяснилось, что он является тот самым велосипедистом, преследовавшим девушку, что было видно на камерах наблюдения.