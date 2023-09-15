Сенат США расследует отказ Маска включить Starlink около Крыма по запросу ВСУ Фото: REUTERS

Комитет сената США по вооруженным силам расследует действия Илона Маска, отказавшегося активировать сервис спутниковой связи Starlink около Крыма в 2022 году по запросу Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на председателя комитета Джека Рида.

«Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон», - отмечает издание.

Рид, в свою очередь, заявил, что отчеты об использовании Starlink показали «серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности».

Напомним, ранее СМИ заявили, что Илон Маск отключил Starlink около Крыма, сорвав атаку украинских войск на российский флот.

Позже предприниматель опроверг сообщения об отключении спутниковой связи, однако фактически подтвердил, что помешал атаковать Черноморский флот РФ, указав на то, что просто не стал активировать Starlink, как того просили.

Как писал сайт KP.RU, Илони Маск также заявил, что данная связь была создана не для запуска беспилотников, а для просмотра кино. При этом, по его словам, он отказался активировать Starlink из-за антироссийских санкций, а при получении директивы от президента США сделал бы это.