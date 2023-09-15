Пилот Белов рассказал, почему решил посадить самолет в пшеничном поле под Новосибирском

Фото: пресс-служба авиакомпании

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который совершил экстренную посадку самолета в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал о причинах своего решения.

По словам пилота, он принял решение посадить самолет именно на поле из-за рисков отказа двигателя.

"Если будет отказ двигателя, - через восемь минут уже закончится топливо - то будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся", - сказал Белов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, ранним утром 12 сентября самолет "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Сочи - Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности в Новосибирской области предварительно из-за отказа гидравлической системы. На борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

Подробности еще одного чуда на поле можно прочитать в материале KP.RU.