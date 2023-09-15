Расширять действующие производства и создавать условия для развития нефтесервисных компаний Тюменской области

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Одной из важнейших и принципиальных задач регионального правительства Александр Моор, накануне переизбранный на пост губернатора региона, считает сохранение всех мер поддержки семей с детьми, в том числе региональный материнский капитал. Будет продолжено и активное развитие социальной инфраструктуры. Большое число задач предстоит решить для строительства новых и модернизации действующих детских садов и школ.

В числе приоритетов Александр Моор также обозначил развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, улучшение инвестиционного климата.

Один из вопросов был связан с ростом цен горюче-смазочные материалы. Сложная ситуация может негативно отразиться на уборке урожая. Губернатор заверил, что аграрные предприятия региона для завершения уборочной кампании полностью обеспечены ГСМ.

«Созданные в регионе запасы ГСМ составляли порядка 60-70 процентов от потребности. Это позволило уверенно начать уборку урожая. Затем, несмотря на рост стоимости и возникший дефицит горюче-смазочных материалов, наши партнеры по моей инициативе приняли решение удовлетворить заявки тюменских аграриев по текущим ценам», – заявил Александр Моор.

С 18 по 21 сентября в Тюмени пройдет промышленно-энергетический форум TNF- 2023. В технологических днях форума планируют участвовать представители 34 регионов России, а также компании из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Саудовской Аравии. Почти треть из заявленных участников осуществляют деятельность в сфере информационных технологий, пояснил губернатор.

«Большая задача для Тюменской области состоит в том, чтобы по итогам встреч на форуме появились новые идеи и партнеры, расширились действующие производства и возникли новые условия для развития нефтесервисных компаний региона», – подчеркнул Александр Моор.

Ямальские и югорские журналисты поинтересовались перспективами продолжения сотрудничества с северными автономными округами. Александр Моор в очередной раз подтвердил настрой на конструктивное взаимодействие с местными властями, направленное на развитие экономики и социальной сферы соседних территорий, а главное – на улучшение качества жизни людей.