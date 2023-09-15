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НовостиПолитика15 сентября 2023 8:40

Дмитрий Ядров назначен новым руководителем Росавиации

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Ядрова на должность главы Росавиации
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Дмитрий Ядров назначен новым руководителем Росавиации. Фото: Правительство РФ

Дмитрий Ядров назначен новым руководителем Росавиации. Фото: Правительство РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении на должность нового руководителя Росавиации. Пост занял Дмитрий Ядров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Согласно официальным данным, новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) стал Дмитрий Ядров. От данной должности освобождён Александр Нерадько.

В правительстве также сообщили, что Ядров работал на разных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в России. С 2019 года он перешел на работу в Росавиации в качестве заместителя руководителя.

Ранее экс-посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника назначили российским послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.