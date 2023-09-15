Лавров заявил о заговоре вокруг темы переговоров России и Украины Фото: REUTERS

Вокруг тематики российско-украинских переговоров разворачивается настоящий заговор. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании круглого стола, посвященному поиску путей урегулирования украинского кризиса.

"Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если США хотят начать переговорный процесс, то они должны убедить Владимира Зеленского отметить указ о запрете на переговоры Киева с Москвой.