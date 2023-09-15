Лавров: Запад пальцем не пошевелил для расследования подрыва «Северных потоков» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Запад даже «пальцем не пошевелили» для организации хорошего расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», подчеркнув, что все «заметается под ковер».

«Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на круглом столе, который посвящен урегулированию украинского кризиса.

Напомним, ранее Le Figaro заявил, что Киев стал основным подозреваемым в подрыве «Северных потоков». Как отмечалось, следователи прокуратуры ФРГ почти с полной уверенностью заявляют, что к взрывам была причастна яхта Andromeda.