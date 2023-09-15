Почти 78% россиян доверяют Путину Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,7% респондентов», - сказано в сообщении центра.

Согласно данным ВЦИОМ, деятельность главы государства одобряют 74% респондентов. Работу федерального кабинета министров и премьера Михаила Мишустина положительно оценили 51,5% опрошенных.

Всероссийский опрос проводился с 4 по 10 сентября 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ.

Каждый год ВЦИОМ выясняет у россиян, кого они считают главным политиком, спортсменом и писателем. По итогам 2022 года политиком номер один вновь стал Владимир Путин. Его имя назвали 55% опрошенных.